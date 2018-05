WHO schlägt Alarm: Pest in Afrika breitet sich rasant aus – Millionen auf dem Weg nach Europa

Weit mehr als eine Million Menschen aus Afrika haben in den vergangenen Jahren – nicht nur aufgrund aktiver Intitiaven der Bundesregierung – in Europa Asyl beantragt, so eine aktuelle Analyse des „Pew Research Centers“. Nach Angaben der Europäischen Statistikbehörde (Eurostat) ist die Wanderungsbereitschaft aus Afrika ungebrochen und weitere Millionen Menschen aus vielen afrikanischen Staaten versuchen ihr Glück in Europa. Es drohen Europa weiterhin massive Migrationwellen, die in naher Zukunft nicht nur zu sozialen Verwerfungen führen werden, sondern auch Krankheiten nach Europa bringen, die hierzulande längst ein Stück Vergangenheit waren.

Bis zu zwei Drittel wollen Land verlassen

Zumindest deuten die Zahlen der amerikanischen Denkfabrik darauf hin, dass die Idee der Migration in den Köpfen vieler Afrikaner veankert ist. Gefragt wurden Menschen in sechs Subsahara-Ländern. Zwei Drittel der Befragten in Ghana und Nigeria sowie etwa die Hälfte von ihnen in Kenia, Tansania, dem Senegal und Südafrika wollen gerne ihr Land verlassen – bevorzugt in Richtung USA und Europa. Ein großer Teil der Befragten plant sogar bereits konkret, in den kommenden fünf Jahren das eigene Land zu verlassen.